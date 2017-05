Mainz (ots) -



Autorin Maja Classen kehrt mit der Kamera zurück in die Klinik, in der sie vier Jahre zuvor selbst Mutter von frühgeborenen Zwillingen wurde. Hautnah begleitet sie drei Familien während ihrer emotionalen Achterbahnfahrt durch die ersten Lebenswochen ihrer Babys. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Plötzlich ist die Welt ganz klein" am Dienstag, 30. Mai 2017, um 22.30 Uhr, in Erstausstrahlung.



Eine Frühgeburt erwischt die meisten Familien eiskalt. Aus großer Vorfreude wird große Angst. Und dann wird die Welt plötzlich ganz klein. Schläuche und Gepiepse. Alles dreht sich um den Winzling im Inkubator. Eine Gratwanderung zwischen Leben und Überleben. Das St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof ist eines der wenigen Krankenhäuser Deutschlands, das es den Eltern ermöglicht, auf der Intensivstation zu wohnen und in speziellen Familienzimmern ihre Babys rund um die Uhr zu begleiten. Inmitten der hochtechnisierten Klinikwelt sind die ersten Nächte ein Horror für Mütter und Väter. Nur langsam wachsen die Familien in ihre neuen Rollen hinein. Muttermilch abpumpen, Füttern per Magensonde, erste Stillversuche - für Kinder und Eltern gilt es, überleben zu lernen, trotzdem zu kuscheln und eine emotionale Bindung aufzubauen. Ohne Kommentar fängt die Autorin das Geschehen ein. Als "Ein-Frau-Team" filmt sie ausschließlich aus den Perspektiven der Eltern oder der Babys, wodurch sie eine große Nähe zu den Protagonisten herstellt.



3sat zeigt den Film anlässlich des "3sat themas: Der schwierige Weg ins Leben", das am Dienstag, 30. Mai 2017, ab 20.15 Uhr, mit einem Fernsehfilm, zwei Dokumentationen und dem Dokumentarfilm auf die Welt der Babys blickt.



