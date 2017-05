BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fordert eine Generalrevision der Hartz-Reformen. Das sagte SoVD-Präsident Adolf Bauer zum 100. Jubiläum seines Verbands am Dienstag in Berlin. Die Arbeitslosen müssten leichtere Voraussetzungen für einen Anspruch auf Hartz IV bekommen. Ihnen müsse die Angst genommen werden, schnell vom Arbeitslosengeld I in Hartz IV abzurutschen.

Bauer forderte mehr Ausgleich bei den Vermögen in Deutschland. "10 Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen 60 Prozent des Nettohaushaltsvermögens", sagte er. "In fast keinem anderen Land mit ähnlichem Wohlstandsniveau ist die Vermögensungleichheit so groß wie in Deutschland." Schleichende Privatisierung müsse zurückgedrängt werden - etwa bei der Rente. Viele könnten nicht ausreichend privat vorsorgen, obwohl das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente absehbar für viele nicht mehr reichen werde. "Wir dürfen nicht nachlassen in unserem Kampf für Solidarität und soziale Gerechtigkeit."

Der SoVD wurde 1917 während des Ersten Weltkriegs als "Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten" gegründet und nahm angesichts der Verelendung breiter Bevölkerungsschichten Einfluss auf die Sozialgesetzgebung. Später trat der Verband offensiv gegen den Nationalsozialismus ein. Durch Selbstauflösung entzog er sich 1933 der Gleichschaltung. 1945 nahmen die ersten Ortsverbände ihre Arbeit wieder auf./bw/DP/jha

