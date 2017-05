Zwischen Januar und März konnte das Hamburger Unternehmen einem Umsatz von knapp 42 Millionen Euro verbuchen. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Capital Stage einen Gewinn von 90 Millionen Euro.Die Capital Stage AG konnte in den ersten drei Monaten des Jahres erneut deutliche Zuwächse verbuchen. So stieg der Umsatz um 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und erreichte 41,9 Millionen Euro (2016: 22 Millionen Euro), wie das Hamburger Betreiber von Photovoltaik- und Windparks am Dienstag mitteilte. Das vorläufige operative Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich ...

