FMW-Redaktion

Momentan dominiert noch die Hoffnung: der Ölpreis wird weiter steigen, weil die OPEC sich mit Nicht-OPEC-Länder wohl am Donnerstag beim OPEC-Treffen auf die Verlängerung der Produktionskürzung einigen wird. Reicht das, um den Ölpreis oben zu halten? Vermutlich nicht, weil die Produktionskürzungen absobiert werden durch eine steigende US-Produktion und steigende Förderungen etwa Libyens und Nigerias. Und: nach Aussagen des kuwaitischen Ölministers von heute Vormittag überlege die OPEC nicht, die Produktionskürzungen auch mengenmäßig auszuweiten. Dazu kommt, dass offenkundig nicht alle mitmachen wollen bei der Verlängerung der Produktionskürzung:

Not everyone onboard for the 9 month extension, Kuwaiti oil min tells reporters before boarding a flight to Vienna OOTT OPEC

- Amena Bakr (@Amena__Bakr) May 23, 2017

Aber perspektivisch droht noch weiteres Ungemach - und das wegen den Plänen von Donald Trump. Das Weisse Haus will das Defizit der USA reduzieren, unter anderem durch umfangreiche Verkäufe der strategischen Ölreserven des Landes. So will die Trump-Administration die Hälfte der derzeit 687,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...