Baden-Baden (ots) - media control erfasst die Umsätze der DVD & Blu-ray-Verkäufe des deutschen Buchhandels: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" erzielt dort phantastische Verkaufszahlen.



Warner Bros. Entertainment verdient sich mit "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" den Media Control-Award für das meistverkaufte Film-Format im Buchhandel im April 2017. Tim van Dyk, Senior Vice President Marketing Germany and Austria für Warner Bros.: "Wir freuen uns über den Award und auch, dass im Buchhandel ein so starkes Interesse an Filmen besteht. Filme und Bücher passen sehr gut als Unterhaltungsform zusammen". Der deutsche Buchhandel ist ein wichtiger und wachsender Vertriebskanal für DVD und Blu-rays: mit 60% im Bargeschäft (Sortimentsbuchhandel) und 40% über E-Commerce setzte die Branche über 90 Millionen Euro um. Der DVD-Award wird auf Grundlage des media control Handelspanels ermittelt, das mit über 4.200 Verkaufsstellen gegenwärtig das aussagekräftigste Handelspanel im deutschsprachigen Buchmarkt darstellt. Die TOP 10 Hitliste DVDs im Sortimentsbuchhandel April 2017 unter http://ots.de/0itRY



Mit MC Metis®, dem Dashboard für die Buchbranche, werden die Welten Handelspanel, Konsumentenpanel, eBooks und Social Media intelligent verknüpft.



OTS: media control GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59327 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59327.rss2



Pressekontakt: Lars Niedrée Leitung Medien - Öffentlichkeitsarbeit media control GmbH



+49 (0) 7221 / 309-0 info@media-control.de