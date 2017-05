Frankfurt - Die Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission hat angesichts der kalten und insgesamt zu trockenen Witterung der letzten Wochen ihre Schätzung für den durchschnittlichen EU-Weizenertrag 2017 auf 5,91 Tonnen je Hektar gesenkt, so die Analysten der Commerzbank.Dieser liege damit noch leicht über dem mehrjährigen Durchschnitt und 6,2% über dem allerdings enttäuschenden Vorjahresniveau. Einen großen Einfluss habe die Verschlechterung der Ertragserwartung in Frankreich: Hier sei das Ertragsplus gegenüber dem katastrophalen Vorjahr auf 26% reduziert worden. Im April seien es noch 35% gewesen. Damit wären die Erträge in Frankreich im Mehrjahresvergleich aber noch immer unterdurchschnittlich. Für Deutschland habe MARS seine Ertragsprognose dagegen marginal angehoben.

