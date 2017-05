Frankfurt - Zwei Tage vor der OPEC-Sitzung ist hektische Betriebsamkeit ausgebrochen, um alle Mitglieder auf Linie zu bringen und die in den letzten Tagen nach oben getriebenen Erwartungen zu erfüllen, so die Analysten der Commerzbank.Gestern habe der saudi-arabische Energieminister zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder den Irak besucht. Anscheinend mit Erfolg, denn der Irak, welcher zuvor nur zu einer Verlängerung der Produktionskürzungen um sechs Monate bereit gewesen sei, habe seine Zustimmung für neun Monate signalisiert. Wie glaubhaft dies sei, bleibe allerdings abzuwarten. Denn der Irak habe es in den ersten fünf Monaten der Vereinbarung nicht geschafft, die von ihm zugesagte Kürzung umzusetzen. Zu Jahresbeginn habe die Umsetzung bei weniger als 50% gelegen, im Mai je nach Umfrage zwischen 70% und 80%. Damit liege der Irak weiterhin am unteren Ende der Skala.

