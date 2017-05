Unabhängig von der OPEC Entscheidung über eine Verlängerung der Ölförderkürzungen am Donnerstag, findet Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR keine Argumente für ein Investment in die Aktie von Gazprom. Warum und wo die Risiken liegen, erfahren mutige Anleger im Video! Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um JinkoSolar, Bayer, Evotec, Medigene, Tesla und Orocobre. Das Interview finden Sie HIER.