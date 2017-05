New-York-Times-Autor Jack Ewing spricht mit dem Handelsblatt über sein neues Buch, den Neustart bei VW und die Zukunft der Diesel-Technologie. Und er erklärt den größten Fehler von Europas größtem Autobauer.

Das Buch ist nur der Anfang. Jack Ewing, Journalist der "New York Times", hat den Diesel-Skandal gecovert und die Rechte an seinem neuen Werk, "Wachstum über alles" an die Produktionsfirma von Leonardo DiCaprio, Appian Way, verkauft. Wer darin die Rolle von Martin Winterkorn übernehmen wird, ist allerdings noch offen.

Herr Ewing, in Ihrem Buch analysieren Sie aus einer amerikanischen Perspektive die Gründe für den Diesel-Skandal. Was war Ihrer Ansicht nach der größte Fehler von VW?Jack Ewing: Die Software in die Autos einzubauen, ist natürlich das eine. Aber VW hätte sich viel Ärger erspart, wenn der Konzern anders mit den Aufsehern umgegangen wäre. Ich denke, das war der größte Fehler und er spiegelt eine gewisse Arroganz gegenüber amerikanischen Regeln und den möglichen Folgen einer Missachtung wider. Hätte VW schon 2014, als klar wurde, dass die kalifornische Umweltbehörde Carb tiefere Untersuchungen starten würde, die Sache zugegeben, wären die Strafen viel geringer ausgefallen. "Wir haben es vermasselt", das räumte der damalige US-Chef Michael Horn vor dem US-Kongress ein. Aber es war eineinhalb Jahre zu spät.

General Motors ist 2015 mit einem Skandal um defekte Zündschlösser deutlich günstiger weggekommen. Obwohl es dabei auch Todesfälle gab. Das stieß in Deutschland oft auf Unverständnis.General Motors hat es richtig gemacht. Als sie merkten, dass sie ertappt wurden, haben sie sofort umgeschaltet, dem Justizministerium Zugang zu sämtlichen Daten gegeben und den Fall schnell aufgeklärt. Damit konnten sie bei den Behörden punkten. Bei VW gingen die Regulierer lange davon aus, dass es ein technisches Problem ...

