Zürich - Der Elektronikkomponenten-Hersteller Lem hat im per Ende März beendeten Geschäftsjahr 2016/17 den Wachstumskurs der vergangenen Jahre gehalten und den Umsatz erneut leicht gesteigert. Der Auftragseingang zog dank eines unerwartet starken vierten Quartals überproportional zum Umsatz an und auch die Gewinnziffern verbesserten sich auf hohem Niveau. Die Dividende wird auf dem Vorjahresniveau stabil belassen, die Ausschüttungsquote liegt dennoch bei knapp 90%. An der Börse ziehen die Aktien kräftig an.

Der Auftragseingang legte um 5,2% auf 256,5 Mio CHF zu und der Umsatz um 1,2% auf 264,5 Mio. Wechselkursbereinigt ergab sich beim Umsatz ein Plus von 1,0%, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die Book-to-bill-ratio verbesserte sich damit auf 1,03.

Trotz des unbeständigen Geschäftsklimas könne man auf ein weiteres positives Jahr zurückblicken, sagte CEO Francois Gabella an der Bilanzmedienkonferenz. Bei gestiegenen Investitionen in künftiges Wachstum seien hohe Margen erzielt worden. Im vierten Quartal sei zudem eine Verbesserung der Marktverhältnisse eingetreten, was zu einem hohen Auftragseingang im Quartal geführt habe. Während das Geschäft in Europa und China rückläufig gewesen sei, hätten Nordamerika und der Rest Asiens ein robustes Wachstum verzeichnet.

