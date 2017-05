ROUNDUP 2: Evonik sieht sich für Zukunft gut gerüstet

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik blickt trotz zahlreicher Herausforderungen weiter zuversichtlich nach vorne. Der Konzern sei auch für die kommenden Jahre "gut gerüstet", sagte der scheidende Evonik-Chef Klaus Engel am Dienstag auf der Hauptversammlung in Essen. Der MDax -Konzern sei strategisch und operativ "sehr gut aufgestellt". Evonik erfülle alle Voraussetzungen, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten und attraktive Wachstumschancen zu nutzen. "Deswegen kann ich Evonik zuversichtlich in die Hände meines Nachfolgers übergeben", erklärte Engel vor den Aktionären.

ROUNDUP: SMA-Solar-Chef erteilt größeren Zukäufen Absage

KASSEL - Der Solartechnikkonzern SMA sieht sich für seinen Umbau hin zu mehr Dienstleistungen dank eines finanziellen Polsters gut gerüstet. Eventuellen Begehrlichkeiten, das Geld auszugeben, erteilte Vorstandsvorsitzender Pierre-Pascal Urban bei der Hauptversammlung jedoch eine Absage. Weder wolle das Management die Mittel für größere Zukäufe nutzen, noch damit Aktien zurückkaufen, sagte Urbon am Dienstag laut Redetext in Kassel. Letzteres sei mit Blick auf den geringen Streubesitz von 25,2 Prozent "nicht sinnvoll".

ROUNDUP/Verdacht des Abgasbetrugs: Ermittler durchsuchen Daimler-Werke

STUTTGART - Ein Großaufgebot an Ermittlern hat Daimler -Werke wegen des Verdachts auf Abgas-Manipulationen bei Diesel-Fahrzeugen durchsucht. Im Rahmen der Ermittlungen gegen bekannte und unbekannte Mitarbeiter von Daimler seien 23 Staatsanwälte und 230 Polizisten aus Baden-Württemberg und anderen Bundesländern im Einsatz gewesen, teilten die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Dienstag mit. Insgesamt seien elf Objekte in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen in Augenschein genommen worden. Gesucht worden seien "beweiserhebliche" Unterlagen und Datenträger.

Pfeiffer Vacuum bleibt dabei: Busch-Angebot ist zu niedrig

WETZLAR - Die Führungsspitze des Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum bleibt im Übernahmekampf mit dem Rivalen und Großaktionär Busch hart. "Die Busch-Gruppe bietet keinen angemessenen Kaufpreis", sagte Vorstandschef Manfred Bender am Dienstag auf der Hauptversammlung im hessischen Wetzlar. "Busch bietet 110 Euro für eine Aktie, deren aktueller Marktpreis bei über 120 Euro liegt." Auch verfüge die Busch-Gruppe über kein "schlüssiges, strategisches Konzept zur ernsthaften, effizienten und wertsteigernden Zusammenarbeit".

Pfeiffer Vacuum verspricht kräftiges Wachstum im laufenden Jahr

WETZLAR - Der umkämpfte Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum sieht sich auf Kurs zu einem kräftigen Umsatz- und Gewinnwachstum im laufenden Jahr. Er sei mit der bisherigen Entwicklung im zweiten Quartal "sehr zufrieden", sagte Vorstandschef Manfred Bender am Dienstag laut Redetext auf der Hauptversammlung im hessischen Wetzlar. Die Entwicklung des ersten Quartals habe sich nahtlos fortgesetzt. "Der aktuelle Auftragseingang liegt zum jetzigen Zeitpunkt mit fast 25 Prozent über dem des Vorjahres."

ROUNDUP: Dior will in LVMH-Schatulle - Arnault sortiert Luxusgeschäft neu

PARIS - Der Milliardär Bernard Arnault und seine Familie sortieren ihr Luxusgeschäft neu. In einem milliardenschweren Deal soll das operative Geschäft der Modemarke Christian Dior unter das Dach des Luxusgüter-Konzerns LVMH wandern. Beim Verwaltungsrat von Dior und den Arbeitnehmern rennt Arnault mit seinen Avancen offene Türen ein. Jetzt müssen nur noch die übrigen Dior-Aktionäre mitziehen. Denn die Mehrheit der Anteile gehört Arnault längst.

Hugo Boss will nach magerem Jahr 2016 bald wieder mehr Dividende ausschütten

STUTTGART - Der Modekonzern Hugo Boss will seinen Aktionären künftig wieder mehr Dividende zahlen. "Es ist unser erklärtes Ziel, durch profitables Wachstum in den nächsten Jahren auch unsere Dividende wieder zu steigern", sagte Vorstandschef Mark Langer am Dienstag bei der Hauptversammlung in Stuttgart. Die Anteilseigner des MDax -Konzerns hatten in dieser Hinsicht in den vergangen zwei Jahren nicht viel zu lachen gehabt. 2015 stagnierte die Gewinnausschüttung bei 3,62 Euro je Aktie, für das Jahr 2016 soll sie auf 2,60 Euro je Aktie zurückgehen.

ROUNDUP: Billigflug-Streit zwischen Fraport und Lufthansa schwelt weiter

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen schwelt der Streit mit dem Hauptkunden Lufthansa um die Zulassung von Billigfliegern weiter. Ungeachtet der noch einmal aktualisierten Kritik von Lufthansa-Chef Carsten Spohr verfolgt die Betreibergesellschaft Fraport den schnelleren Ausbau ihres dritten Passagier-Terminals. Dort könnte schnell Platz für zusätzliche Fluggäste der Billigflieger entstehen. Die Lufthansa drohte mit der Verlagerung von Flügen an andere Flughäfen.

ROUNDUP: Bauboom in Deutschland geht weiter - doch Wohnungsmangel bleibt

WIESBADEN - Der Boom im deutschen Wohnungsbau hält angesichts der starken Nachfrage an. Im vergangenen Jahr wurden 277 700 Wohnungen fertig gestellt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 12,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Eine höhere Zahl hatte es zuletzt 2004 mit 278 000 errichteten Wohnungen gegeben. "Die im Jahr 2011 begonnene positive Entwicklung setzte sich fort", so die Behörde.

'SZ': VW fürchtet bei Grammer-Kontrolle durch Hastor-Familie Lieferstopps

MÜNCHEN - Beim Autohersteller VW geht einem Pressebericht zufolge die Sorge um, dass die Investorenfamilie Hastor die Kontrolle beim Autozulieferer Grammer bekommt. Mehr als 20 Prozent der Grammer-Aktien konnte Hastor über Tochterfirmen bislang einsammeln. Das VW-Management befürchte, dass vielleicht bald die Bänder in den Autofabriken stillstehen könnten, weil wieder einmal ein Lieferant übernommen wurde, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (SZ/Montag).

Chefin von Consumer Health sieht Sparte gut aufgehoben bei Merck KGaA

DARMSTADT - Die Leiterin des Selbstmedikation-Geschäfts von Merck sieht die Sparte gut aufgehoben bei dem Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern. Damit tritt sie immer wieder hochkochenden Spekulationen über einen Verkauf entgegen. Die Sparte mache für den Konzern Sinn, sagte Uta Kemmerich-Keil im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Unser Geschäft ist krisenresistent und ein stabiler Cash-Generator."

Bundesregierung sorgt sich um Autozulieferer Grammer

BERLIN/AMBERG - Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich erneut in den Machtkampf beim bayerischen Autozulieferer Grammer eingeschaltet. Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) sagte am Dienstag in Berlin: "Die künftige Entwicklung eines heute erfolgreichen Unternehmens darf nicht aufs Spiel gesetzt werden."

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Deutsche Schiffbauer erwarten härtere Konkurrenz aus China -ROUNDUP: Deutsches Internet-Institut wird in Berlin gegründet -Konzertveranstalter Live Nation nach Anschlag: Konzepte anpassen -Mehrheit für Kostenbeteiligung an Polizeieinsätzen beim Fußball -ROUNDUP/Berichte: Deutsche Messe vor Führungswechsel -Kreise: Finanz-Ermittler durchsuchen Zentrale von Fußballclub PSG -Innenminister wollen 'Internet der Dinge' absichern -Fraport prüft schnelleren Ausbau für Billigflieger -Karlsruhe mahnt bei Abschiebungen in Drittstaaten zur Sorgfalt -Französischer Konzern Lactalis will Großmolkerei Omira übernehmen -ZDF, ORF und SRF vereinbaren weitere Koproduktionen -ROUNDUP/Studien: Fernseh-Konsum im Umbruch - Junge Nutzer befeuern den Trend -Würzburger Verpackungsfirma Va-Q-Tec wächst weiter -Smartphone-Anbieter aus China bauen Marktanteile aus -Einstellung des Prozesses gegen Schlecker-Wirtschaftsprüfer -EU billigt deutsche Umlage-Regeln für klimafreundliche Kraftwerke -Dobrindt: Straße und Schiene stärken -Huawei stellt neue 'Matebooks' vor -Grünes Licht für weitere Investorsuche bei Mifa -Microsoft kündigt neues 'Surface Pro' an -Frankfurter Volksbank und Volksbank Maingau streben Fusion an -Unterhaltungselektronik mit kräftigem Umsatzplus -Gewinneinbruch für Landesbank Helaba zu Jahresbeginn -Kunden streiten in VW-Abgasaffäre mit Versicherungen -Currywurst bleibt Nummer Eins in der Kantine -Deutsche Schiffbauer besorgt - Konkurrenz aus China? -Forschungschef von Sanofi Deutschland fordert Geldanreize für Antibiotika -KWS Saat hebt Prognose leicht an -Bankhaus Metzler nach gutem Jahresstart mit Wachstumsplänen -Zigarettenproduktion in Deutschland deutlich gesunken -ProSiebenSat.1 sichert sich Serien und Filme von Fox -Apple und Nokia beenden Patentstreit -IPO: Vivendi schließt Teilverkauf von Universal Music nicht aus

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb

AXC0207 2017-05-23/15:20