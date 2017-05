Anschlag in Großbritannien: Es gibt 23 Tote.Manchester - Im Norden von Großbritannien hat es am Montagabend einen Anschlag gegeben. Ein Mann hat in der Stadt Manchester eine selbstgebaute Bombe zur Explosion gebracht. Die Bombe explodierte nach einem Konzert der Sängerin Ariana Grande. 22 Menschen und der Bombenbauer selbst ...

