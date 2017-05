Auf dem Ärztetag herrscht Unmut über die schlechte Platzierung Deutschlands in einer Vergleichsstudie. Fünf Gründe, warum das deutsche Gesundheitssystem tatsächlich rückständig ist.

Zu Beginn des deutschen Ärztetages am Dienstag in Freiburg hat sich Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery über einen jüngst veröffentlichten Vergleich der Gesundheitssysteme weltweit erbost. Deutschland landete dabei auf Platz 20 - hinter Griechenland! Diese Studie aus dem Wissenschaftsmagazin Lancet sei Mist, beschied Montgomery den versammelten Standesvertretern. Die werden in den nächsten Tagen darüber entscheiden, nach welchen Maßstäben Mediziner ihre Patienten behandeln und wie zum Beispiel die Digitalisierung endlich ins Gesundheitssystem eingebracht werden soll.

Die Aussage Montgomerys unter Applaus der Kollegen führt recht gut hin zu einer Erklärung, warum deutsche Arztpraxen und Patienten, Kliniken und andere Gesundheitsprofis noch kaum vernetzt sind. Deutschland hinkt anderen Ländern etwa in Skandinavien nämlich tatsächlich rund zehn Jahre hinterher. Warum Telemedizin noch eine große Ausnahme ist und Patienten eine digitale Gesundheitsakte eher fürchten als dadurch mehr Mitsprache und Beteiligung zu nutzen.

Fünf Gründe, warum Deutschland in Sachen Gesundheit digital rückständig ist:

1. Es läuft auch ohne Digitalisierung - bisher

Stimmt. Trotz aller Klagen: Deutschland setzt viel Geld für Gesundheit ein und erzielt dabei gute Ergebnisse. Deshalb ist der Druck gering, die Dinge einmal völlig neu zu denken. Digital nämlich.

In Estland war das System so schlecht, dass sich ein radikaler Umbau lohnte. Jetzt sind die Esten digital weit vorne und die Gesundheitsversorgung ist deutlich besser.

In Dänemark kalkulierten die Chefs des staatlichen Gesundheitssystems, dass die Versorgung der alternden Bevölkerung bald nicht mehr finanzierbar sei. Digital ist langfristig billiger. Digital bringt aber auch bessere Ergebnisse - ein wichtiges Argument gegenüber skeptischen Patienten.

In Deutschland trauen sich Gesundheitspolitiker nicht, derart mutig ...

