CDU und FDP haben in NRW die ersten Koalitionsgespräche geführt. Es könnte eine Generalprobe werden, denn auch im Bund würde es aktuell für Schwarz-Gelb reichen. Doch wo hakt es noch zwischen CDU und FDP? Ein Überblick.

Im Wahlkampf hatten sie einen gemeinsamen Feind: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihre SPD. Fast ein bisschen überrascht wirken CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen aber immer noch, dass sie es tatsächlich geschafft haben, die "Landesmutti" abzulösen.

Dementsprechend klangen sie einen Tag nach dem Triumph. Die Liberalen versuchten den Eindruck zu verhindern, sie wollten "um jeden Preis regieren" - und betonten, man werde nicht in eine Regierung eintreten, wenn es inhaltlich nicht passe. CDU-Chef Armin Laschet quittierte das Verhalten seines möglichen künftigen Koalitionspartners daraufhin mit einem milden Lächeln: "Die FDP bemüht sich im Augenblick sehr, unabhängig zu sein", sagte er.

Jetzt, nur anderthalb Wochen nach der Wahl, haben sich Laschet und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erstmals offiziell zu Gesprächen für eine mögliche schwarz-gelbe Regierung zusammengesetzt. In einer Jugendherberge am Düsseldorfer Rheinufer. Die erste Bilanz ist schon mal ergebnisreich: die Auflösung von Förderschulen soll nach den Schulferien per Sofortmaßnahme gestoppt werden. Die Umsetzung der Inklusion war eines der Wahlkampfthemen, mit denen CDU und FDP beim Wähler punkten konnten. Einig waren sich die Beteiligten auch, dass man im Bundesrat bei der Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten stimmen will. Ein guter Start also für die Bündnispartner in spe. Aber wenn die Regierung wie angekündigt bis zur Sommerpause Mitte Juli stehen soll, ist noch einiges zu klären.

Bei der Landtagswahl hatte die bisherige rot-grüne Koalition ihre Mehrheit verloren. Die CDU wurde mit 33 Prozent stärkste Kraft und kommt mit der FDP (12,6 Prozent) zusammen auf eine Stimme Mehrheit im künftigen Landtag. Die SPD hatte eine Große Koalition mit der CDU nach der dritten Wahlschlappe in Folge ausgeschlossen. Deshalb gilt Schwarz-Gelb als die einzig realistische Regierungskonstellation in NRW.

Und weil die Bundestagswahl immer näher rückt, blickt nun auch Berlin erneut nach NRW - denn auch auf Bundesebene scheint eine christliberales Koalition wieder in greifbare Nähe zu rücken. In Umfragen legten Union und FDP nach ihren Gewinnen bei den jüngsten Landtagswahlen weiter zu: Dem neuen stern-RTL-Wahltrend zufolge hätten sie im Bund eine Mehrheit, wenn an diesem Sonntag gewählt würde.

Laschet und Lindner jedenfalls gehen zuversichtlich in die Verhandlungen: Bereits zwei Tage nach der Wahl betonten beide, dass es keine unüberwindbaren Hindernisse für ein schwarz-gelbes Bündnis gebe. Während Laschet vor allem die innere Sicherheit als möglichen Streitpunkt zwischen CDU und FDP genannt hatte, sah Lindner vor allem die Energie- und die Wirtschaftspolitik als Konfliktfelder bei Koalitionsverhandlungen. ...

