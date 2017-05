Mitten in einer Phase der Expansion wechselt Evonik die Chefs aus. Der bisherige Strategievorstand Christian Kullmann übernimmt den Posten von Klaus Engel. Er hinterlässt einen soliden Konzern - mit einer Ausnahme.

Das Thema, mit dem sich der bisherige Firmenchef verabschiedete, wird auch den Neuen an der Spitze von Evonik beschäftigen: der Ausbau durch weitere Akquisitionen. Den entsprechenden Arbeitsauftrag formulierte Aufsichtsratsvorsitzender Werner Müller im Vorfeld der Hauptversammlung im Interview mit der "Westdeutsche Allgemeinen Zeitung": Er erwarte, dass auch Herr Kullmann, ähnlich wie Engel, an dem Thema Akquisitionen arbeite und "den Aufsichtsrat mit entsprechenden Erwerbsvorschlägen konfrontiere". Den Aufsichtsrat würden dabei auch vor größeren Vorhaben nicht zurückschrecken, so Müller weiter.

Dabei muss der Essener Konzern noch die beiden Zukäufe verdauen, die der scheidende Firmenchef Engel in seinem letzten Jahr besiegelte.

Mit der etwa 3,6 Milliarden Euro teuren Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts des US-Konzerns Air Products zum Jahresbeginn 2017 und dem vereinbarten, aber noch nicht vollzogenen, Kauf der Silica-Sparte des amerikanischen Familienunternehmens Huber vollzieht der Essener Konzern einen deutlichen Ausbau seiner Spezialchemie-Aktivitäten. Sie bringen zusammen gut 1,2 Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz und zeichnen sich aus Sicht des Evonik-Managements durch stabile und hohe Margen aus.

Vor allem die Bewertung des Air-Products-Geschäfts gilt in den Augen vieler Branchenkenner als sehr hoch.

Das ungebrochene Akquisitions-Interesse des Aufsichtsratsvorsitzenden war auf dem Aktionärstreffen selbst aber kein größeres Thema. Engel zeichnete ...

