FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANDALAS ENERGY+PWR PLC ON BZP IM00B1FPZP63
AB/FROM ONWARDS 23.05.2017 15:30 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANDALAS ENERGY+PWR PLC ON BZP IM00B1FPZP63
AB/FROM ONWARDS 23.05.2017 15:30 CET