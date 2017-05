von Nele Husmann, Euro am Sonntag Johnny Cagigas schätzt sich glücklich. Der 54-Jährige aus Winston- Salem in North Carolina ist seit 20 Jahren in der Tabakindustrie tätig. Cagigas machte beim US-Konzern Reynolds Karriere, stieg bis zum Produktionschef auf. Seine Maschinen spucken pro Minute bis zu 10.000 Zigaretten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...