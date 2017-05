Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Gibt es ein Glücksrezept? Jeder sucht danach, doch der Schlüssel zum Glück scheint gut versteckt zu sein. Ist es die Villa mit Blick aufs Meer, ein unabhängiges Leben ohne Verpflichtungen oder die bedingungslose Hingabe zu Gott hinter Klostermauern? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen in "Nachtcafé: Was ist der Schlüssel zum Glück?" am Freitag, 26. Mai, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Glück ist relativ - doch es gibt Fakten, die das Glücksgefühl greifbar machen. So fühlen sich beispielsweise frisch Verliebte besonders glücklich. Auch die Freiheit, eigene Lebensentscheidungen treffen zu können und die soziale Absicherung haben einen hohen Anteil an einem zufriedenen Leben. Oft sorgt aber erst ein Schicksalsschlag, wie beispielsweise eine lebensbedrohliche Krankheit, für ein Bewusstsein, was die Parameter für das wahre Glück sind. Und schließlich gibt es noch diese flüchtigen Augenblicke des Glücks - und die nutzt jeder anders. Der eine baut sich nach einem Lottogewinn eine neue Existenz auf, während der andere zwei Jahre nach der Gewinnausschüttung ein Leben in Armut führt.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Consul Hans-Hermann Weyer Graf von Yorck und Dr. Christina Weyer sind finanziell unabhängig Consul Hans-Hermann Weyer Graf von Yorck hat mit Adels- und Doktortiteln Millionen verdient. Aufgewachsen in vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen war eine Zufallsbegegnung vor 40 Jahren der Türöffner in die Welt der Reichen und Schönen: "Ich hatte in meinem Leben immer sehr viel Glück und war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort." Später lernte er eine Diplomatentochter kennen, mit der er nun seit 26 Jahren verheiratet ist. Auch sie schätzt das Jetset-Leben, aber: "Der Schlüssel zum Glück liegt für mich als Medizinerin in der Gesundheit", so die Schönheitschirurgin Dr. Christina Weyer.



Schwester Hanna Maria Greifzu hat ihr Glück in einem Kloster gefunden Luxusreisen, ein Hubschrauber, eine Yacht - für Schwester Hanna Maria Greifzu haben all diese Dinge keinerlei Bedeutung. Bereits mit 23 Jahren hat sich die studierte Wirtschaftsprüferin für ein Leben im Kloster entschieden. In der katholischen Ordensgemeinschaft findet sie Kraft: "Mein persönlicher Schlüssel zum Glück liegt in der Begegnung mit Gott und den Menschen", so die Vinzentinerin.



Günther Krabbenhöft genießt sein persönliches Glück beim Tanzen Ruhe hinter Klostermauern? Das wäre nichts für Günther Krabbenhöft, denn der 71-Jährige liebt das Dröhnen der Lautsprecher. Wenn der ehemalige Kantinenkoch ins Berliner Nachtleben eintaucht und zum Elektro-Beat tanzt, dann ist das für den ältesten Hipster der Berliner Tanzflächen das pure Glück: "Diese Energie, die einen da beim Tanzen durchflutet, das ist etwas ganz Wunderbares. Mir ist meine Endlichkeit bewusst, gerade deshalb ist es so berauschend."



Ka Sundance hat keinen festen Wohnsitz und genießt diese Freiheit Sich die Nächte in Szene-Discos um die Ohren schlagen - das ist nicht die Welt von Ka Sundance. Weicher Sand unter den Fußsohlen, keine Verpflichtungen, ständig wechselnde Orte - das bedeutet für den Schwaben pures Glück. Wovon andere nur träumen, das hat der sechsfache Vater umgesetzt: Seit 20 Jahren reist er mit seiner Großfamilie und führt ein zwangloses Vagabundenleben: "Das Glück fällt einem nicht zu. Es kommt, wenn man seinem Herzen folgt".



Marion Zeuge lebt nach 45 Arbeitsjahren in der Altersarmut Ein glücklicher, entspannter Lebensabend? Davon kann Marion Zeuge nur träumen. Die Berlinerin muss nach 45 Arbeitsjahren mit ihrer kargen Rente auskommen. 4,80 Euro bleibt ihr nach Abzug aller Fixkosten pro Tag. Da ist weder an einen Theaterbesuch, noch an ein neues Kleidungsstück zu denken. Um über die Runden zu kommen, sammelt sie Pfandflaschen: "Ich habe große Angst vor der Zukunft."



Dr. Hans-Otto Thomashoff beschäftigt sich mit der Glücksforschung Der Psychiater Dr. Hans-Otto Thomashoff beschäftigt sich schon lange mit der Glücksforschung. Drei Grundbausteine, um sich gut im Leben zurechtzufinden, hat er ausgemacht: Gute Beziehungen, ein ausgeglichener Stresshaushalt und die Möglichkeit, selbst aktiv etwas gestalten zu können. Seine Erkenntnis: "Nicht Glück macht glücklich, sondern Zufriedenheit."



"Nachtcafé: Was ist der Schlüssel zum Glück?" am Freitag, 26. Mai 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Karen Schuller, Tel. 0711 929 13553 Fotos über www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2