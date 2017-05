Was kann man alles nicht auf Facebook (WKN:A1JWVX) machen?



Jede Antwort, die einem auf diese Frage einfällt, ist eine potenziell große Geschäftsidee, auf die Facebook aufspringen könnte. Das soziale Netzwerk will ein riesiger Player werden, der in jeden Bereich des Lebens dringt. So kam im vergangenen Jahr Marketplace mit dazu, das in den USA Kleinanzeigen ersetzen soll. Wieso sollte man also nicht auch Essen vom Restaurant über Facebook bestellen können?

Eine Testgruppe kann schon Essen bestellen

TechCrunch berichtet, dass Facebook einer kleinen Testgruppe bereits ermöglicht, Essen direkt über Facebook zu bestellen. Und zwar über Mobile wie auch über die Desktop-Site. Das ist ...

