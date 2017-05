Gute Konjunkturdaten aus der Eurozone haben dem Dax (DAX 30) am Dienstag Auftrieb gegeben. Nach einem holprigen Start kämpfte sich der deutsche Leitindex ins Plus und notierte am Nachmittag 0,45 Prozent höher bei 12 675,82 Punkten. Damit trotzte er dem weiter starken Euro, der tendenziell die Exportwirtschaft des Währungsraums belastet und am...

Den vollständigen Artikel lesen ...