Insider rechnen noch vor der Sommerpause mit einem Börsengang des Essens-Zulieferers Delivery Hero. Das Unternehmen werde dabei mit 3,5 bis vier Milliarden Euro bewertet.

Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero will Finanzkreisen zufolge noch vor der Sommerpause an die Börse gehen. Das Unternehmen aus Berlin wolle die Emission - stabile Finanzmärkte vorausgesetzt - Mitte Juni ankündigen, rund vier Wochen später sei die Erstnotiz geplant, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Delivery Hero (Pizza.de, "Lieferheld", ...

