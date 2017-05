FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Pfeiffer Vacuum haben am Dienstag positiv auf Unternehmensaussagen auf der Hauptversammlung reagiert. Zuvor noch mit 1,5 Prozent im Minus liegend, schafften sie es am Nachmittag aufgrund einer Jahresprognose und einer harten Haltung im Abwehrkampf gegen den Großaktionär Busch ins Plus. Zuletzt legten sie im TecDax 1,14 Prozent auf 124,70 Euro zu.

Der Hersteller von Vakuumpumpen versprach auf dem Aktionärstreffen nicht nur ein kräftiges Wachstum im laufenden Jahr, sondern untermauerte auch weiter seine Auffassung, dass die an einer Übernahme interessierte Busch-Gruppe keinen angemessenen Kaufpreis zahlen wolle. Diese lehnte eine Erhöhung der letzten Offerte von 110 Euro je Aktie daraufhin aber kategorisch ab. Ihr Gebot bleibt damit gut 15 Euro unter dem aktuellen Aktienkurs./tih/he

ISIN DE0006916604

AXC0224 2017-05-23/16:09