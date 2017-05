Die nach dem Gründer der METTNAU benannte Hermann-Albrecht-Klinik in Radolfzell liegt in einem 90.000 qm großen Therapiegelände, umgeben von der traumhaften Kulisse des Bodensees. Die moderne Klink bietet einen gehobenen Standard. Die Patienten sollen in der Hermann-Albrecht-Klinik zu Ruhe kommen und Energie tanken. Wohlfühlambiente und Hotelkomfort sorgen dafür.



In nur 10 Wochen Bauzeit hat Heinkel Modulbau, Blaubeuren, einen knapp 100 qm großen Klinikanbau bezugsfertig errichtet und mit dem neuen Modulgebäude mehr Platz für die Abteilung Ergotherapie geschaffen. Ein Übergang verbindet den individuellen Klinikanbau mit dem Bestandsgebäude. Die Außenfassade mit ihrer lasierten Lärchen-Holzschalung sorgt dafür, dass das neue Gebäude harmonisch in den Standort integriert ist. Die Therapieräume des Klinikanbaus sind großzügig geschnitten. Der hochwertige Innenausbau entspricht den Bestandsgebäuden und bietet optimale Arbeitsbedingungen.



Nicht nur die enorm kurze Bauzeit war für den Bauherren ausschlaggebend, sich für die Modulbauweise von Heinkel Modubau zu entscheiden. Dank des hohen Vorfertigungsgrads der Raummodule ist der Baulärm und die Schmutzemission auf ein Minimum reduziert. Weder die Montage, noch der Innenausbau stören den sensiblen Klinikalltag.



Heinkel Modulbau realisierte den Anbau für die Hermann-Albrecht-Klink schlüsselfertig als Generalunternehmer. Besonders erwähnenswert: bauseitig wurde der Klinikanbau mit acht Ergometern und einem Laufband ausgestattet.



Projektdaten Klinikanbau Hermann-Albrecht-Klink Radolfzell individuelles Modulgebäude mit einer Gesamtfläche von 100 qm Bauzeit 10 Wochen lichte Raumhöhe 2,75 m Fassade: Lärcheschalung hochwertige Ausstattung: Fermacellplatten, Glasfasertapeten, elektrische betriebene Außenjalousien, Kunststoff-Fenster mit Alu-Vorsatzschalen Dämmung nach aktueller Energiesparverordnung feuerhemmend Brandschutz (F30) von innen nach außen



Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Jochen Daur Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-13 E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de



Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das junge Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Container-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2015 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de



