BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 22-May-17



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 22/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3319669.285 219.8310897 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 22/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6392685.902 16.96383604 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 22/05/2017 IE00B7SD4R47 70571 EUR 16154622.89 228.9130505 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 22/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6563305.895 7.652707 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 22/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9245862.238 261.7296676 Daily ETP



Boost ShortDAX 22/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4892905.273 7.2980074 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 22/05/2017 IE00B7Y34M31 23845 USD 10342102.29 433.7220504 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 22/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20861526.34 9.4486814 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 22/05/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 6926273.78 740.2237662 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 22/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 17666982.35 4.6802842 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 22/05/2017 IE00B7ZQC614 290979114 USD 237192235.8 0.8151521 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 22/05/2017 IE00B7SX5Y86 153473 USD 12519210.07 81.5727201 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 22/05/2017 IE00B8HGT870 552348 USD 12815757.75 23.2023249 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 22/05/2017 IE00B6X4BP29 20481 USD 2365742.147 115.5091132 Daily ETP



Boost Copper 3x 22/05/2017 IE00B8JVMZ80 500080 USD 7856090.023 15.7096665 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 22/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2013397.091 105.9850024 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 22/05/2017 IE00B8VC8061 80120576 USD 50833052.28 0.6344569 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 22/05/2017 IE00B76BRD76 535882 USD 12370556.4 23.0844783 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 22/05/2017 IE00B7XD2195 4511197 USD 18272856.53 4.0505561 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 22/05/2017 IE00B8JG1787 15215 USD 1546192.728 101.62292 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 22/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2341697.31 41.68204538 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 22/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1999769.318 66.881917 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 22/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 492213.811 158.9324543 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 22/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12727900.53 55.03195462 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 22/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 674076.6139 211.5745806 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 22/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 293255184.7 5694.27543 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 22/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 133411545.5 15695.47594 Daily ETP



Boost Palladium 22/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 898446.9216 66.1352169 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 22/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 617178.5651 82.6099003 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 22/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 481181.2961 95.0387707 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 22/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 403097.6031 7.2044754 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 22/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 124115.6614 73.0092126 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 22/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 652473.8646 88.2436928 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 22/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 493188.5795 82.7914352 Daily ETP



Boost Silver 2x 22/05/2017 IE00B94QL921 7515 USD 458719.4469 61.0405119 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 22/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 711995.8595 48.6402418 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 22/05/2017 IE00B873CW36 1853728 EUR 22644399.94 12.2156001 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 22/05/2017 IE00B8NB3063 489929 EUR 39892468.58 81.4249995 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 22/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1479608.547 115.7753167 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 22/05/2017 IE00BKS8QM96 217001 EUR 12689863.12 58.4783624 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 22/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 936943.1331 128.3483744 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 22/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 62873240.9 59.6204109 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 22/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 119495.33 145.548514 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 22/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8768552.864 49.64137312 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 22/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1891964.47 108.1122554 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 22/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11277475.75 77.9638835 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 22/05/2017 IE00BLS09N40 431755 EUR 16964474.93 39.2919015 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 22/05/2017 IE00BLS09P63 425516 EUR 8124286.949 19.0927884 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 22/05/2017 IE00BLNMQS92 17779 EUR 2303541.026 129.5652751 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 22/05/2017 IE00BLNMQT00 41565 EUR 1532770.226 36.876464 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 22/05/2017 IE00BVFZGC04 158540 USD 2592852.434 16.3545631 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 22/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 919016.9739 103.5278781 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 22/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1364143.367 29.4091488 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 22/05/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 954105.5785 74.4813098 Short Daily ETP



Boost Brent 22/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 6103415.122 17.6596804 Oil ETC



Boost Gold 22/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2877408.813 25.9534655 ETC



Boost Natural Gas 22/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1401932.804 28.3413416 ETC



Boost BTP 10Y 5x 22/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3795195.264 57.8095242 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 22/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3223099.925 54.009986 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 22/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1496361.659 77.7169242 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 22/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 134541.7285 87.7636846 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 22/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 4052394.129 81.9294434 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 22/05/2017 IE00BYTYHS72 312299 USD 9331834.901 29.8810912 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 22/05/2017 IE00BYTYHR65 50057 USD 1637017.39 32.7030663 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 22/05/2017 IE00BYTYHN28 10500 USD 1828219.025 174.1160976 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 22/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 418900.0464 38.0818224 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 22/05/2017 IE00BYTYHQ58 7528022 USD 6437347.117 0.855118 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 22/05/2017 IE00BYMB4Q22 128500 EUR 18594652.27 144.7054651 ETP



