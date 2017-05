In der jüngsten Vergangenheit hatte Orocobre etwas Probleme bei der Lithiumproduktion. Mittlerweile hat man diese aber in den Griff bekommen und als Reaktion darauf, geht es auch für die Aktie wieder nach oben. Laut Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR ist es nur eine Frage der Zeit bis die alten Höchststände aus dem Januar wieder erreicht werden können. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um JinkoSolar, Gazprom, Bayer, Evotec, Medigene und Tesla. Das Interview finden Sie HIER.