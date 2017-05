Donald Trumps Haushaltsentwurf sieht Einschnitte insbesondere bei sozialen Hilfsprogrammen vor. Insgesamt sollen Billionen von Dollars eingespart werden. Trumps stößt dabei auf Kritik - auch in den eigenen Reihen.

Der erste Haushaltsentwurf von US-Präsident Donald Trump sieht deutliche Einschnitte bei sozialen Hilfsprogrammen als Mittel zur Kürzung der Staatsausgaben vor. Innerhalb der kommenden zehn Jahre sollten insgesamt 3,6 Billionen Dollar eingespart werden, heißt es in dem Dokument, das im Laufe des Dienstags beim Kongress eingereicht werden sollte. Es geht von einem Wirtschaftswachstum von drei Prozent aus, mehr als die Notenbank Fed und viele andere Experten vorhersagen. Der Kongress ignoriert häufig die Haushaltsvorschläge des Präsidenten. Zumindest Teile der neuen stießen auch bei Trumps Republikanern auf Vorbehalte. Er selbst hielt sich im Ausland auf.

"Wir werden Mitgefühl nicht mehr an der Zahl der Programme messen noch an der Zahl der Menschen, die diese Programme in Anspruch nehmen", sagte Trumps Haushaltsdirektor Mick Mulvaney bei der Vorstellung des Entwurfs am Montag. "Unser Maßstab für Mitgefühl und Erfolg wird sein, wie vielen Leuten wir dabei helfen, diese Programme zu verlassen und wieder ihr Leben selbst ...

