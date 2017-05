Terrortote bei Konzerten oder auf Weihnachtsmärkten, doch die Finanzmärkte zucken nicht einmal. Sind die Börsianer abgestumpft? Nein, das hat andere Gründe.

Der Terroranschlag auf eine Konzerthalle im britischen Manchester mit zahlreichen Toten und Verletzten wühlt jeden emotional auf, der von der grausigen Nachricht hört. Die Börsen dagegen gehen aktuell äußerst gelassen mit der Tragödie um.

Auch der hinterhältige Angriff mit einem entführten Lkw auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat im Dezember 2016 für Trauer und Entsetzen gesorgt, während die Börsen das Ganze erstaunlich kalt ließ. Scheinbar hat sich nach Paris, Nizza, Brüssel, Berlin und jetzt Manchester eine regelrechte Terrorroutine an den Finanzmärkten breitgemacht.

Nach der terroristischen Zerstörung der gigantischen Zwillingstürme des World Trade Centers in New York am 11. September 2001 war der deutsche Aktienindex Dax noch um 8,5 Prozent heftig eingebrochen. Der Anschlag auf einen Pendlerzug in Madrid im März 2004 sorgte immerhin noch für einen Dax-Rückgang um 3,5 Prozent. Nach dem Anschlag auf den Pariser Konzertsaal Bataclan an einem Freitag den 13. im November des Jahres 2015 jedoch war eine Reaktion des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...