Enterprise Rent-A-Car, Teil des weltweit größten Mietwagenunternehmens, hat die Übernahme der CARO Autovermietung abgeschlossen. Die Vereinbarung zum Kauf von CARO wurde am 6. April unterzeichnet und kürzlich durch das Bundeskartellamt freigegeben. Enterprise wird sich nun auf die Integration fokussieren, um die Position als einer der größten Autovermieter in Deutschland auszubauen und das Unternehmen zum Marktführer im Firmenkundengeschäft und im Bereich Ersatzfahrzeuge für Versicherungskunden zu entwickeln.



Durch den Kauf wächst Enterprise in Deutschland auf über 200 Standorte mit mehr als 2.300 Mitarbeitern und ca. 17.000 Fahrzeugen. Damit baut Enterprise seine Position als einer der fünf größten Autovermieter im deutschen Markt deutlich aus. Bereits vor der Übernahme galten sowohl Enterprise als auch CARO als führende Anbieter im Firmenkundengeschäft und im Bereich Ersatzfahrzeuge für Versicherungskunden. Mit der Integration strebt Enterprise nun die Marktführerschaft in Deutschland in beiden Bereichen im Hinblick auf Kompetenz, Kapazitäten und Kundenservice an.



Jim Strack, Corporate Vice President von Enterprise Rent-A-Car Deutschland, zum Abschluss der Übernahme: "Wir freuen uns sehr darüber, dass der Erwerb von CARO nun auch aus rechtlicher und aus regulatorischer Sicht abgeschlossen ist. Wir sind jetzt in einer hervorragenden Position, aus der wir unser Potenzial in Deutschland noch besser entfalten und uns optimal für unsere weitere Wachstumsplanung aufstellen können. Unsere Kunden profitieren fortan von unserer gebündelten Expertise auf nationaler und internationaler Ebene, einem breiteren Serviceportfolio und einem deutlich größeren Netzwerk. Für unsere Mitarbeiter eröffnen die Integration sowie die internationale Expansion unseres Unternehmens hervorragende Karriereperspektiven bei einem der größten Familienunternehmen der Welt."



Der Erwerb von CARO unterstreicht das langfristige Engagement von Enterprise in Deutschland und das Ziel des Unternehmens, seine Marktpräsenz weiter zu steigern. Enterprise feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum im deutschen Markt und hat jüngst mit seiner ersten TV- und Digital-Werbekampagne in die Markenbekanntheit hierzulande investiert. Die Kampagne setzt das wichtigste Anliegen von Enterprise humorvoll in Szene: exzellenten Kundenservice. Im Hinblick auf die Sichtbarkeit der Marke baut die Kampagne auf dem Sponsoring der UEFA Europa League und der Bandenwerbung in der Fußball-Bundesliga seit der Saison 2015/16 auf.



Das Jubiläum in Deutschland fällt zusammen mit dem 60-jährigen Bestehen des Unternehmens, das 1957 von Jack Taylor mit einer Handvoll Autos und dem Leitsatz "take care of your customers and employees first and profits will follow" in St. Louis gegründet wurde. Enterprise befindet sich auch heute noch im Privatbesitz der Familie Taylor und folgt nach wie vor der gleichen Philosophie, nämlich dass zufriedene Kunden und zufriedene Mitarbeiter der Schlüssel zu geschäftlichem Erfolg sind. Im Geschäftsjahr 2016 beliefen sich die Einnahmen von Enterprise Holdings und dem angeschlossenen Unternehmen Enterprise Fleet Management auf 20,9 Milliarden US-Dollar, die Anzahl der Standorte auf mehr als 9.600 und die Anzahl der Fahrzeuge auf 1,9 Millionen. Enterprise Holdings und Enterprise Fleet Management beschäftigen zurzeit mehr als 97.000 Mitarbeiter in über 85 Ländern und Regionen weltweit.



Enterprise Holdings betreibt die Marken Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental und Alamo Rent A Car über ein integriertes globales Netzwerk aus eigenen Tochtergesellschaften und unabhängigen Franchisepartnern. Gemeinsam mit dem angeschlossenen Unternehmen Enterprise Fleet Management bietet Enterprise Holdings umfassende Mobilitätslösungen, wie z. B. Autovermietung, Car Sharing, kommerzielle Lkw-Vermietung, Flottenmanagement für Unternehmen und Fahrzeugverkauf. Im Geschäftsjahr 2016 beliefen sich die Einnahmen der Unternehmen auf 20,9 Milliarden US-Dollar, die Anzahl der Standorte auf mehr als 9.600 und die Anzahl der Fahrzeuge auf 1,9 Millionen. Enterprise Holdings und Enterprise Fleet Management beschäftigen zurzeit mehr als 97.000 Mitarbeiter weltweit.



Seit dem Markteintritt 1997 in Deutschland ist Enterprise mit seiner Hauptmarke Enterprise Rent-A-Car stark gewachsen und betreibt heute bundesweit über 200 eigene Standorte mit mehr als 2.300 Mitarbeitern.



