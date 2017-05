Der Euro sich am späten Dienstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar nicht mehr viel bewegt. Kurz nach 16.00 Uhr wurde er mit 1,1225 Dollar gehandelt und notierte damit am selben Niveau wie am frühen Nachmittag.Somit konnte der Euro nicht von den am Nachmittag veröffentlichten, schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten ...

