Ein Deutscher an der Spitze der Europäischen Zentralbank und dazu noch mit einer restriktiven Einstellung zur Geldpolitik, also steigenden Zinsen? Ein absolutes Veto von Finanzminister Wolfgang Schäuble zu Schuldenerleichterungen gegenüber Griechenland? Diese Verspechen hören sich für den Bürger verlockend an. Doch gelten Sie auch noch nach der Bundestagswahl im September oder sind das lediglich faule Wahlversprechen? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Robert Halver von der Baader Bank, weshalb eine mögliche Amtsenthebung Trumps derzeit nicht das Schlechteste für den Gesamtmarkt bedeuten muss und welche Branchen davon sogar noch profitieren können.