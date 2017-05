SAN JOSE, CA -- (Marketwired) -- 05/23/17 -- Integrated Device Technology, Inc. (IDT®) (NASDAQ: IDTI) kündigte heute an, dass das Unternehmen in der diesjährigen SENSOR+TEST-Messe in Nürnberg, Deutschland, technische Vorführungen des Sensorportfolios anbieten wird, einschließlich des erst vor kurzem veröffentlichten induktiven Positionssensors für Automobil-Anwendungen sowie ergänzender Technologie im Bereich drahtlose Energie. Diese Veranstaltung läuft vom 30. Mai bis zum 1. Juni im Ausstellungszentrum in Nürnberg. IDT-Experten werden an Stand 5-225 zu finden sein. Dort werden sie die fortschrittlichen Geräte des Unternehmens vorführen und technisches Know-how teilen.

Die Anwendungsvorführungen von IDT umfassen:

Den vor kurzem veröffentlichten ZMID520x induktiven Positionssensor

Den ZSSC4175 Automobilsensorsignalkonditionierer für Sensoreingänge mit Doppelspannungsquellen (z. B. Thermoelemente) mit SENT- oder I2C-Ausgang

Den ZSSC4165 Automobilsensorsignalkonditionierer für dualresistive Brücken mit SENT- oder I2C-Ausgang

Den ZSSC3018 Sensorsignalkonditionierer für die präzise Verstärkung und Analog/Digital-Wandlung von differentiellen oder pseudodifferentiellen Eingangssignalen

Referenz-Kit zur drahtlosen Energieübertragung für 3W-, 5W- und 15W-Systeme

Kabellose Aufladelösungen für Automobilanwendungen

Fast 600 Aussteller aus über 30 Nationen werden ein breites Spektrum an Mess- und Prüfsystemtechnologien ausstellen.

"IDT freut sich, dieses Jahr erneut für die SENSOR+TEST nach Nürnberg zurückzukehren. Diese Messe ist besonders wichtig für alle Innovatoren, die über die neuesten Sensortechnologien und ähnliches informiert sein wollen", sagte Mario Montana, Vizepräsident und Corporate General Manager der Automotive and Industrial Group von IDT. "Die Messe ist eine großartige Chance für uns, neuen Kunden zu begegnen und darüber zu diskutieren, wie unsere Lösungen ihnen helfen können, differenzierte Automobil-, Verbraucher- und Industrieprodukte zu liefern."

Teilnehmer, die ein Treffen mit einem IDT-Vertreter anfragen möchten, klicken bitte hier.

Über IDT

Integrated Device Technology, Inc. entwickelt Lösungen auf Systemebene zur Optimierung der Produkte seiner Kunden. Die marktführenden Produkte in den Bereichen Hochfrequenz, Hochleistungs-Timing, Speicherschnittstelle, Echtzeitverbindung, optische Verbindung, drahtlose Energieübertragung und SmartSensors gehören zu der breiten Palette von Mixed-Signal-Komplettlösungen des Unternehmens für die Segmente Kommunikation, Informatik, Verbraucher, Automotive und Industrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, betreibt Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebseinrichtungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit internationalen Vertriebspartnern zusammen. Die IDT-Aktien werden am NASDAQ Global Select Stock Market® unter dem Symbol "IDTI" gehandelt. Weitere Informationen zu IDT finden Sie unter www.IDT.com. Folgen Sie IDT auf Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube und Google+.

© 2017, Integrated Device Technology, Inc. IDT und das IDT-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Integrated Device Technology, Inc. und dessen Tochterunternehmen weltweit. Alle anderen Marken, Produktnamen und Markenzeichen sind bzw. sind eventuell Warenzeichen oder eingetragene Marken, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet werden.

