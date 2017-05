Regensburg (ots) -



Kalligrafie, ein Thema, das viele Herzen berührt, sie höher schlagen lässt aus Leidenschaft zu dieser einzigartigen Kunst. Kalligrafie zaubert Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Das neue Magazin "Kalligrafie aktuell" zeigt viele Facetten dieser zeitlosen und doch immer aktuellen Kunst auf. Es orientiert sich an dem Puls der Zeit und glänzt mit fundiertem Fachwissen.



Kalligrafie ist wandelbar. Ausdruckstarkes Schreiben, stimmig zum jeweiligen Text und dessen Schreiber. Das Handwerk, das seit Jahrtausenden die Menschheit prägt, beinhaltet individuelle, künstlerisch gestaltete Texte und Bilder. Jeder Buchstabe geprägt von einer eigenen Note, abstrakt und in seiner Gestaltung einzigartig, erzählt eine Geschichte des Schöpfers. Denn kein Wort, kein Schnörkel ist wie der andere.



Scheinbar hatte die Kalligrafie in Europa seit Beginn der Neuzeit an Beachtung verloren, was aber nur daran lag, dass diese wundervolle Kunst in Deutschland nicht gebührend publiziert wurde. Lange nicht mehr wurde so viel Wert auf handschriftliches "Schönschreiben" mit kunstvollen Verzierungen gelegt wie jetzt.



"Kalligrafie aktuell" der Name ist Programm. Kalligrafie ist aktuell. Bundesweit beschäftigen sich immer mehr Menschen mit dieser alten Kunst. Johann Georg Maierhofer ist einer davon und das seit 20 Jahren. Er ist der hauptberufliche Fachmann und Redakteur der "Kalligrafie aktuell". Mit dem Wissen um die traditionellen und aktuellen Tendenzen lässt der die Kraft der Kalligrafie deutlich werden.



Damit und mit noch mehr beschäftigt sich das neue Magazin, das ab 17. März im Handel erhältlich ist. Schwerpunkt der ersten Ausgabe wird sein: Joachim Propfe über das "Crossover" von Malerei und Kalligrafie. Außerdem werden Übungen in einem Grundkurs aufgezeigt. Das Wesen der Kalligrafie beleuchtet. Das Magazin liefert Grundlagen für gelingendes "Handlettering" und zeigt auch auf, welche Neuigkeiten es in der Welt der Kalligrafie gibt.



Die "Kalligrafie aktuell" Deutschlands erstes Kalligrafie Magazin erscheint im neuDENKEN Media Verlag. Erhältlich ist sie in jedem Zeitschriftenhandel deutschlandweit.



