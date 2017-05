FMW-Redaktion

Es ist mal wieder der Beweis des rosa roten Wunder-Märchenlands für jeden Finanzminister. Deutschland hat heute im Rahmen einer Neuemission zweijährige Bundesschatzanweisungen (Bundesschätze) ausgegeben. Bei einem Zinssatz von 0,00% liegt der Ausgabepreis bei 101,346% (Anleihekurse notieren immer in Prozentpunkten). Somit zahlt der Käufer dieser Anleihe jetzt mehr, als er in zwei Jahren zurückerhält, nämlich nur 100,00% Nominalwert.

Wolfgang Schäuble. Foto: EPP / Wikipedia (CC BY 2.0)

Verkauft wurden heute Anleihen im Volumen von 3,965 Milliarden Euro. Wenn man diese Summe als nominal ausgegebenen Wert annimmt, und wenn man berechnet, dass der Kaufkurs von 101,346% einen tatsächlichen Erlös von 4,018 Milliarden Euro in die Kasse von Wolfgang Schäuble spülte, ergibt sich eine Differenz von 53 Millionen Euro - denn in zwei Jahren muss er ja nur die 3,965 Milliarden Euro an den Anleihe-Investor zurückzahlen, ohne dafür überhaupt Zinsen gezahlt zu haben.

Somit streicht der deutsche Staat per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...