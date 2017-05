Clarivate Analytics investiert mit neuen prognostischen Datensätzen in die Zukunft von Derwent



Philadelphia (ots/PRNewswire) - Clarivate Analytics hat gestern auf dem jährlichen Meeting der Patent Information Users Group (PIUG) in Atlanta bekannt gegeben, dass der Name seiner Such- und Analyseplattform Thomson Innovation jetzt Derwent Innovation lauten wird. Der Namenswechsel unterstützt das allgemeine Engagement des Unternehmens im Bereich der Patente und des geistigen Eigentums und seine Fachkenntnis im Bereich der Innovation. Des weiteren spiegelt er die mehr als 50 Jahre Erfahrung von Derwent bei der Analyse von Patentdaten hoher Qualität.



Derwent ist seit mehr als 50 Jahren führend im Bereich patentierter Technik, Inhalte und Anwendungen. Der neue Name steht dafür, dass der Derwent World Patents Index seit langem korrekte, präzise indizierte und erweiterte Patentdaten bereitstellt.



"Clarivate Analytics wird mit Derwent Innovation weiterhin zuverlässige Patentdaten und die beste Technik der Klasse bereitstellen - darunter Smart Search -, um unseren Kunden von der Idee bis zur Vermarktung bei der Innovation zur Seite zu stehen", sagte Dan Videtto, Präsident des Geschäftsbereiches IP & Standards bei Clarivate Analytics.



Clarivate Analytics wird als jetzt unabhängiges Unternehmen mehr in Technik, Analysen und Inhalte investieren, was bei der Problemlösung der Kunden zu mehr Flexibilität führt. Derwent Innovation bildet keine Ausnahme. Im Zuge der Freigabe von Derwent Innovation im Juli 2017 gibt das Unternehmen den korrekten rechtlichen Status (wie gültig/abgelaufen, Ablaufdatum) und die Inhaberschaft von Millionen von Patienten frei. Dies geschieht durch Anwendung innovativer künstlicher Intelligenz auf die erweiterten Patentdaten von Derwent.



Zieht man die Annahme in Betracht, dass das durchschnittliche Patient 20 Jahre lang in Kraft ist, und unter Anrechnung einer Quote eingeräumter Verlängerungen von 54 %, steigt die Schwierigkeit der Feststellung des Status eines Patentes dramatisch. Weitere Variablen können dieses Verfahren zusätzlich erschweren. Mit den neuesten Funktionen von Derwent Innovation wird leichter feststellbar, ob ein Patent noch in Kraft ist und wann es abläuft.



"Zutreffende Daten über den rechtlichen Status und die Inhaberschaft sind wichtig, um Entscheidungen über die Nutzungsmöglichkeit (Freedom to operate) zu treffen, Lizenznahmen oder Zusammenschlüsse zu erwägen und Portfolios geistigen Eigentums akkurat zu bewerten", sagte Jason Resnick, Bereichsleiter für Innovation bei Clarivate. "Unsere Prognosedaten sind einzigartig, da wir den Input zur Berechnung der Daten transparenter gestalten. Die Kunden haben Einsicht in die Methode und Vertrauen in die Ergebnisse."



Der neue Name ist ab sofort in Kraft. Er wird für die Produkte und Dienstleistungen der Firma in diesem Kalenderjahr und bis ins Jahr 2018 eingeführt.



Clarivate Analytics



Clarivate Analytics beschleunigt über die Bereitstellung zuverlässiger Erkenntnisse und Analysen das Innovationstempo für Kunden in aller Welt und ermöglicht so, neue Ideen schneller zu entwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaliger Geschäftsbereich "Intellectual Property and Science" von Thomson Reuters besitzen und betreiben wir eine Reihe führender, auf Abonnements aufbauender Geschäftsbereiche, die ihren Schwerpunkt auf wissenschaftlicher und universitärer Forschung, Patentanalysen und gesetzlichen Normen, Informationen über Pharma und Biotechnik, Markenschutz, Domain-Markenschutz und Verwaltung geistigen Eigentums haben. Clarivate Analytics ist jetzt ein unabhängiges Unternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern und in über 100 Ländern tätig. Es ist Inhaber bekannter Marken, darunter Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor® und Techstreet. Weitere Informationen erhalten Sie unter clarivate.com (http://clarivate.com/).



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20170109/455613LOGO



OTS: Clarivate Analytics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122005 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122005.rss2



Pressekontakt: Heidi Siegel Clarivate Analytics Direktorin für External Relations +1-215-823-5646 (Büro) +1-215-356-4504 (Mobil) heidi.siegel@clarivate.com