Bei Grammer kommt es zum Showdown: Schafft es die bosnische Familie Hastor, den Automobilzulieferer unter ihre Kontrolle zu bringen? Wie könnten die Amberger sich wehren? Szenarien für die Hauptversammlung am Mittwoch.

In den Ohren der deutschen Automobilindustrie klingt der Name Hastor wie ein Warnsignal. Die bosnische Familie hinter der Zulieferer-Gruppe Prevent ist gefürchtet für harte Geschäftsverhandlungen: Da stehen auch mal Produktionsbänder still, wenn das Angebot nicht so aussieht, wie Firmenpatriarch Nijaz Hastor es sich vorstellt. Nun muss die Branche um einen ihrer wichtigsten Zulieferer bangen: Am Mittwoch wollen die Hastors auf der Hauptversammlung in Amberg die Kontrolle über den Pkw-Innenausstatter Grammer erringen, an dem sie derzeit mit rund 20 Prozent beteiligt sind.

Für VW, Daimler und Co. steht viel auf dem Spiel. Denn Grammer ist nicht nur ein Zulieferer unter vielen. Im Bereich Mittelkonsolen seien die Amberger bei manchen Baureihen der alleinige Lieferant, erklärte Grammer-Aufsichtsratschef Klaus Probst in der vergangenen Woche gegenüber der WirtschaftsWoche. Entsprechend nervös hätten die Kunden auf den Vorstoß der Hastors reagiert: "Wir haben von Anfang an gesehen, dass die großen Autohersteller das Investment der Familie Hastor sehr negativ betrachten." Im ersten Quartal 2017 sei bereits die Hälfte der Aufträge im Vergleich zum Vorjahr weggebrochen, so Probst. Er sehe "eine Katastrophe" auf Grammer zukommen.

Die Hastors haben freilich eine andere Sicht auf die Dinge. Sie werfen dem Management vor, Grammer nicht profitabel genug zu führen. 4,3 Prozent Marge, wie Grammer sie 2016 erzielte, seien in dem Segment zu wenig, wie die Familie über Prevent-Chefjustiziar und -Geschäftsführer Christian Becker Anfang Mai im "Handelsblatt" verlauten ließ. "Durch unsere Erfahrung im Autobereich fordern wir mehr als etwa eine Bank oder ein Investmentfonds, weil wir mehr vom Geschäft verstehen", so Beckers Erklärung für den Machtgriff der Hastors.

Die Familie fordert, fünf der sechs Anteilseigner-Posten im Aufsichtsrat der Grammer neu zu besetzen. Als Kandidaten dafür haben die Hastors eigene Leute aus Umfeld von Prevent in Stellung gebracht, die sich bei der Hauptversammlung zur Wahl stellen werden. Allein Hans Liebler, der für die Anteilseigner des Konzerns seit 2012 im Grammer-Aufsichtsrat sitzt, soll nach dem Willen der Hastors seinen Posten behalten. Auch im Vorstand dürfte die Familie einen Wechsel anstreben.

Hastors agieren im Geheimen

Der Erfolg des Vorhabens ist wegen der komplizierten Eigentümerverhältnisse bei Grammer unklar. Die Hastors sind nicht direkt am Unternehmen beteiligt, sondern nutzen mindestens zwei Investmentgesellschaften, die die erste Meldeschwelle ...

