Die Familie Hastor war 2016 für den Produktionsstopp bei VW verantwortlich und will jetzt die Macht beim Zulieferer Grammer. Wer ist dieser Clan, der die deutschen Autokönige das Fürchten lehrt? Eine Spurensuche.

Da ist er. Das ganze Jahr gibt es von Nijaz Hastor kaum ein Lebenszeichen. Wenn aber im Hochsommer Hollywood-Größen wie Robert De Niro oder Brad Pitt zum Sarajevo Film Festival einfliegen, wagt sich der Selfmade-Millionär für ein paar Stunden ins Blitzlichtgewitter. Auf dem Festivalgelände am Fluss Miljacka parliert er dann im Smoking mit Weltstars. Das Rote-Teppich-Event verleiht dem Balkanstaat für einige Tage internationalen Glanz, was ganz nach dem Geschmack des stolzen Bosniers und Festivalsponsors Hastor sein dürfte. Denn auch er strebt mit seinen Unternehmen auf die Weltbühne.

Der 66-jährige Patriarch hat einen atemberaubenden Aufstieg hinter sich. In ärmlichen Verhältnisse geboren, schuf er binnen zwei Jahrzehnten einen Autozulieferer- und Industriekonzern (siehe Grafik unten) und wurde der reichste Bosnier der Welt. Früh erkannte er, wie mächtig Zulieferer in der Autoindustrie sein können: Immer mehr Teile des Autos und immer mehr Innovationen kommen von den Zulieferern. Trotzdem werden sie von den Autokönigen geknechtet, lassen sich von ihnen die Preise diktieren.

Hastor und seine Söhne Kenan, 37, und Damir, 35, schicken sich an, das zu ändern. Sie greifen nach der Macht beim bayrischen Autozulieferer Grammer. Die Familie hat mindestens 19,81 Prozent der Grammer-Aktien erworben und versetzt damit die Autoindustrie in Aufregung. Denn es waren Autozulieferer der Hastors, die im vergangenen Jahr den Streit mit dem Kunden Volkswagen eskalieren ließen, VW nicht mehr belieferten und so bei Europas größtem Autobauer die Bänder zum Stillstand brachten. Seither gilt der Clan für nicht wenige in der deutschen Autoindustrie als Erpresserbande.

Beim Machtkampf um Grammer, der sich auf der Hauptversammlung am Mittwoch weiter zuspitzen wird - die Familie will Vertraute in Aufsichtsrat und Vorstand installieren -, stellt sich die Republik den Hastors fast geschlossen in den Weg: Automanager und Belegschaft, Börsianer und IG Metall. Sie fürchten, dass die Hastors bei Kopfstützen oder Mittelkonsolen mehrere Hersteller kaufen und dann VW und Co. Bedingungen diktieren.

Wer ist diese Dynastie, die die Leitindustrie eines ganzen Landes gegen sich aufbringt? Und was hat sie vor? Der Streit um Grammer, so viel ist klar, verleiht dem Hastor-Vorstoß neue Dimensionen. Setzen sich die Bosnier bei Grammer durch, dann könnten sie die über Jahrzehnte etablierten Spielregeln des Miteinanders von Autobauern und Zulieferern dauerhaft verändern - weg vom einseitigen Diktat der Autohersteller, hin zu Verhandlungen auf Augenhöhe. Für die Autobauer kann das teuer werden.

Brot der Armut

Alles begann vor 66 Jahren in einem Bergdorf: 54 Einwohner, viele von ihnen Bauern. Im Tal schlängelt sich ein Fluss, der nach langem Regen grünlich schimmert. An den Türen der Häuser finden sich drei verschiedene Namen - einer davon: Hastor. Hier, im bosnischen Dörfchen Hladila, wurde Nijaz Hastor 1950 geboren. Nicht am 1. Januar, wie es in Hastors Pass steht, sondern davor, erzählt Dedo Kadric, ein Freund aus Kindertagen: "Auf dem Land wurden die Kinder erst später eingetragen, daher haben hier so viele am 1. Januar Geburtstag."

Hastor wuchs als jüngstes von sechs Kindern auf. Strom und fließendes Wasser gab es nicht. Kadric erinnert sich: "Nijaz war ein begnadeter Fußballspieler. Doch wenn er seine Schuhe kaputt machte, traute er sich nicht nach Hause. Dann gab es von seinem Alten Prügel." Der 66-Jährige führt durch das Dorf und zeigt auf das Geburtshaus von Nijaz Hastor, das inzwischen renoviert wurde. Ein- bis zweimal im Jahr kommen Nijaz Hastor, seine Frau Mirsada und seine Söhne hierher. "Nijaz hat das Brot der Armut gegessen", sagt Kadric. "Wir hatten keine andere Wahl, als was aus uns zu machen."

Erste Risse

Dass er etwas aus sich gemacht hat, darf man von Nijaz Hastor wohl behaupten. Er und seine Söhne sind die reichsten Bosnier. Auf rund 400 Millionen Dollar taxiert die Zeitschrift "Forbes" ihr Vermögen. Die Leute in Hladila neiden das nicht. "Zum Glück gibt es Menschen wie Nijaz", sagt die 77-jährige Dzefa Kadric, die mit Kopftuch und Gehstock durch das Dorf spaziert. "Ohne ihn hätten wir hier nicht mal fließendes Wasser." Nijaz Hastor hat die Wasserleitungen und Brunnen gespendet. Die Enkelin von Dzefa Kadric ist Stipendiatin der Hastor-Stiftung, die über 1700 Schüler und Studenten finanziell unterstützt.

Auf der Suche nach einem besseren Leben verließ Hastor sein Heimatdorf Ende der Sechzigerjahre. Er studierte in Sarajevo und begann ...

