Am 22. Mai 2017 wurde auf dem Campus der ESCP Europe Berlin die Gewinner-Idee von Berlin des internationalen Ideenwettbewerbs von RCI Bank and Services gekürt.



Seit dem 24. April 2017 hatten fünf Studierendengruppen der ESCP Europe Berlin für die Fallstudie "Automobilität für unter 30-Jährige" neue Business-Ideen entwickelt, die sie jetzt im Rahmen eines "Elevator-Pitch" und einer anschließenden 15-minütigen Präsentation einer Fachjury aus der Automobilwirtschaft sowie von ESCP Europe und RCI Bank and Services vorstellten.



Andreas Gabriel, Europa-Chef von RCI Bank and Services, überreichte dem Gewinner-Team einen Gutschein für ein Wochenende in einem Renault Espace. Andreas Gabriel gehörte zur Fachjury des Ideenwettbewerbs, ebenso wie Reinhard Zirpel (Präsident VDIK), Robert Echtermeyer (Nissan Berlin) und Martin Koschat (ESCP Europe Berlin) sowie Elvira Schuster und Ralf Benecke (beide RCI Banque Deutschland).



Das Gewinner-Team der ESCP Europe in Berlin zieht ins Finale des internationalen Ideenwettbewerbs von RCI Bank and Services am 13. Juni 2017 in Paris ein, wo sich die Berliner Studierenden mit denen der ESCP Europe aus Madrid, London und Paris messen.



Stimmen zum Ideenwettbewerb am 22. Mai 2017



Professor Dr. Kerstin Alfes, Akademische Direktorin des MBA in International Management an der ESCP Europe Berlin: "Als Business School ist es unser zentrales Anliegen, dass die Studierenden ihr Wissen auch in der Unternehmenspraxis anwenden lernen. Der Ideenwettbewerb der RCI Bank and Services bietet dazu eine hervorragende Möglichkeit. Für zusätzlichen Anreiz sorgt sicherlich die internationale Ausrichtung des Wettbewerbs. Wir wünschen dem Team aus Berlin viel Erfolg bei dem Finale in Paris."



Andreas Gabriel, Direktor Europa RCI Bank and Services: "Für RCI Bank and Services bietet dieser Ideenwettbewerb die Chance, Anstöße für Mobilitätsideen von jungen Menschen außerhalb des Unternehmens zu gewinnen. Die Studenten der ESCP Europe haben ihr kreatives Potenzial hier in Berlin sehr eindrucksvoll bewiesen. Ich drücke den Gewinnern die Daumen für Paris!"



Über RCI Bank and Services und RCI Banque Deutschland



RCI Bank and Services (RCI Banque S.A.) ist eine französische Automobilbank, die mit 3.100 Mitarbeitern in 36 Ländern weltweit agiert. RCI Banque Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. und vertreibt ihre Finanzprodukte unter dem Namen der Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services. RCI Banque Deutschland bietet ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Nissan und Infiniti an. Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht. Zuletzt hat das Unternehmen innovative Konzepte für die kostengünstige Anmietung von Batterien bei Renault und Nissan Elektrofahrzeugen in Deutschland eingeführt und ist seit 2013 als "Renault Bank direkt" auch im Einlagengeschäft erfolgreich. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss am Rhein.



