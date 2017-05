Gersthofen (ots) -



Die impuls Finanzmanagement AG erreicht beim Wettbewerb eKomi & BankingCheck Awards 2017 zweimal den ersten Platz und ist damit "Bester Vermittler 2017" und "Bestes Vergleichsportal 2017". Die Verleihung der Awards fand am 17.05.2017 in Berlin statt. Im Bewertungszeitraum Januar bis April 2017 konnten Kunden der Finanz- und Versicherungsbranche über den besten Anbieter, das beste Finanzprodukt oder den besten Versicherer des Jahres abstimmen. Die Gewinner wurden auf Basis der eingegangenen Kundenbewertungen ermittelt.



Nach dem Branchensieg beim Wettbewerb "TOP SERVICE DEUTSCHLAND 2017" ist der Gewinn des eKomi & BankingCheck Awards bereits die zweite Auszeichnung in diesem Jahr für die impuls Finanzmanagement AG im Bereich Service und Kundenorientierung. In beiden Kategorien "Bester Vermittler 2017" und "Bestes Vergleichsportal 2017" konnte das Unternehmen aus Gersthofen 4,9 von 5,0 Punkten erreichen.



Um sich für die BankingCheck und ekomi Awards zu qualifizieren, müssen Unternehmen innerhalb des Abstimmungszeitraumes Bewertungen in einer der Anbieter- und Produktkategorien sammeln. Nach einer rechtsgültigen Kaufabwicklung erhalten Kunden eine Bewertungsanfrage zugesandt und können je nach Zufriedenheit bis zu 5 Punkte vergeben und einen Kommentar verfassen. Was Kunden hier schreiben und wie sie bewerten ist authentisch und liegt außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Diese Bewertungen werden unter www.ekomi.de und auf der Unternehmenswebseite www.impuls.com veröffentlicht. Der Award wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge an die besten Finanzdienstleister und für die besten Produkte verliehen.



Über die impuls Finanzmanagement AG



Die impuls Finanzmanagement AG ist einer der größten Versicherungsmakler Deutschlands und Experte für die Beratung und Vermittlung von Personenversicherungen insbesondere der privaten Kranken- und Krankenzusatzversicherung, von Vorsorgethemen wie Arbeitskraftsicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung und von gewerblichen und privaten Sachversicherungen. Das 1984 von Herbert Nißel gegründete Unternehmen verfügt über ein bundesweites Vertriebsnetz aus Niederlassungen und impuls Shops. Die Beratung erfolgt auf Kundenwunsch online, telefonisch oder im persönlichen Kontakt. www.impuls.com



