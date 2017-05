Zürich (ots) - Schweizer Milchbauern gehen mit einer neuen

Marketingstrategie in die Offensive und stellen das Tierwohl sowie

die Naturnähe ins Zentrum ihrer Werbung. Vermittelt werden soll

künftig das Bild gesunder und glücklicher Kühe, die sich von

natürlichem Futter ernähren und genügend Auslauf haben. Der Vorstand

der Branchenorganisation Milch, der neben den Bauern auch die

Verarbeiter und Grossverteiler angehören, verabschiedet diese Woche

eine neue Werbestrategie, genannt «Mehrwertstrategie», wie die

«Handelszeitung» berichtet.



Kritiker fordern derweil bereits, dass den Versprechen auch Taten

folgen müssen. «Gibt es keine realen Anpassungen in der

Milchproduktion, ist die neue Mehrwertstrategie nicht mehr als ein

Marketing-Gag», sagt Andreas Bosshard von Vision Landwirtschaft.

Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen: «Die besten Werbespots

bringen nichts, wenn wir nicht glaubwürdig unsere Werte leben», sagt

Christof Baumgartner von den Thurgauer Milchproduzenten. Tatsächlich

zeigen neue Agristat-Zahlen, dass den Kühen noch nie so viel

Kraftfutter verfüttert wurde wie heute. Ein Grossteil davon stammt

aus dem Ausland. Bei den Schweizer Milchproduzenten wehrt man sich

allerdings gegen neue Auflagen: «Die Milchproduzenten leisten bereits

heute viel im Bereich Tierwohl, Gesundheit und Natürlichkeit», so ein

Sprecher.



