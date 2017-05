Zürich (ots) - Stadler Rail plant einen neuen Fabrikstandort im

US-Bundesstaat Utah. Die Errichtungskosten belaufen sich auf 45

Millionen Dollar. Das geht gemäss Recherchen der «Handelszeitung» aus

einem Brief von Stadlers US-Chef Martin Ritter an den Senator von

Utah hervor. Hing der Bau der Fabrik bislang von der Genehmigung

staatlicher Fördergelder durch die Trump-Administration für das

kalifornische Mammutprojekt Caltrain ab, so steht die Finanzierung

jetzt ausser Frage. Die oberste US-Verkehrsbehörde bestätigte am

Montagabend amerikanischer Zeit die Freigabe der Finanzmittel für das

Projekt.



Die Stadler-Rail-Fabrik soll auf einem Gelände in der Grösse von

13 Hektaren bei Clearfield City in Utah entstehen, so gross wie 20

Fussballfelder, wie Projektdokumente zeigen. «Erst kommt das Thema

noch in den Verwaltungsrat», sagt eine Stadler-Rail-Sprecherin zur

Handelszeitung.



Bei Caltrain geht es um den Ausbau einer elektrifizierten

Bahnstrecke samt dazugehörigen Zugwagen, die Stadler Rail liefern

soll. Der Auftragswert für 96 Wagen beläuft sich auf 550 Millionen

Dollar, mit der Option auf die Lieferung weiterer 96 Wagen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90