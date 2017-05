Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta043/23.05.2017/17:10) - Anknüpfend an die ad hoc-Mitteilung vom 15.05.2017 wird mitgeteilt, dass die Organe der Gesellschaft - unter Beiziehung rechtlicher Berater - zu dem Ergebnis gelangten, dass das in der Hauptversammlung vom 10.05.2017 gestellte Minderheitsverlangen auf Einbringung einer Anzeige nicht den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht und folglich keine Verpflichtung zur Anzeige besteht.



Dessen ungeachtet werden die Organmitglieder vorsorglich das in der Hauptversammlung vorgelegte Gutachten analysieren und prüfen lassen.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger MMBA, Sprecher des Vorstands, Tel. +43 (732) 3996-517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at,



Linz, am 23. Mai 2017 Der Vorstand



