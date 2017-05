München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt eine weitere "Tagesschau extra" und einen "Brennpunkt" vom Norddeutschen Rundfunk aus:



23. Mai 2017 16:00 - 17:00 Uhr Tagesschau extra



20:15 - 20:30 Uhr Brennpunkt: Anschlag in Manchester (NDR) Moderation: Susanne Stichler Der Bombenanschlag auf Konzertbesucher in Manchester richtete sich vor allem gegen junge Menschen. Im Gespräch mit dem Terrorexperten Peter Neumann vom Kings College werden mögliche Hintergründe des Attentats erläutert. Zur aktuellen Bedrohungslage in Deutschland wird in der Sendung mit Bundesinnenminister Thomas de Mazière diskutiert. Redaktion: Thomas Berbner



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: E-Mail: pressedienst@daserste.de