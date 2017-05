Pfäffikon (awp) - Der Industriekonzern Oerlikon baut seine Präsenz in Japan weiter aus. Zu diesem Zweck werde der Konzern in Nagoya ein neues Surface Solutions Center bauen, teilt der Konzern am Dienstag mit. Ziel sei es, Technologien und Dienstleistungen für die japanische Automobilindustrie anbieten zu können. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...