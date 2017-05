FMW-Redaktion

Stefan Riße hatte es erst heute Mittag gesagt. Man kann es immer wieder beobachten in den letzten Jahren. Von den Terroranschlägen in Europa lassen sich die Kapitalmärkte nicht mehr schocken. Da muss schon was richtig Großes kommen. So traurig es ist: Der Markt hat sich an den Terror gewöhnt. Anders ausgedrückt kann man auch sagen "wir beugen uns nicht dem Terror". Aber der Markt sieht es wohl viel pragmatischer. So traurig jeder einzelne Tote ist - für die Bewertung einer Aktiengesellschaft oder die Werthaltigkeit einer Währung hat das keine Relevanz. Da sieht man auch heute. Schauen wir uns den UK-Leitindex FTSE100 an. Keine Veränderung, gar nichts. Von gestern auf heute läuft der Handel normal weiter, keine Kursausschläge. Das selbe sehen wir beim für UK wichtigsten Währungspaar Pfund vs US-Dollar (GBPUSD). Keine Veränderung, der Kurs verläuft recht gelangweilt weiter, ohne ...

