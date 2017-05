ZÜRICH (Dow Jones)--Kleine Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag verbucht. Nach drei Tagen mit Gewinnen vermissten die Anleger größere Impulse und legten eine Verschnaufpause ein. Die Terrorattacke im britischen Manchester lastete indes nur leicht auf dem Sentiment. Insgesamt bleibe die Stimmung verhalten positiv, hieß es aus dem Handel, zumal der Leitindex SMI nahe seinem Jahreshoch notiert. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9.062 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 58,92 (zuvor: 57,85) Millionen Aktien.

Wenig Bewegung verzeichneten die Uhrenwerte. Die eidgenössischen Uhrenexporte sind im April um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies belastete die Aktien aber kaum, da mit einem stärkeren Rückgang gerechnet worden war. Im April 2016 hatte es drei Arbeitstage mehr gegeben als im April 2017, was den Rückgang erklärt. Die Abnehmer-Regionen entwickelten sich unterschiedlich: Während zwei wichtige Hauptmärkte, Hongkong und die USA, deutliche Rückgänge verbuchten, gab es ein starkes Wachstum in China und Großbritannien. Swatch stiegen um 0,1 Prozent, während Richemont 0,2 Prozent nachgaben.

Aktien der Credit Suisse verloren 4 Prozent. Hier hat der Handel mit den Bezugsrechten für die neuen Aktien aus der 4,1 Milliarden Franken schweren Kapitalerhöhung begonnen. Der Kurs handelte um den Preis des Bezugsrechts bereinigt.

Die Aktie von Lafargeholcim führte den SMI mit einem Plus von 1,5 Prozent an und baute damit die kräftigen Vortagesgewinne noch aus, als das Papier um 6,3 Prozent gestiegen war. Anlass für die Kaufwelle war die Ernennung von Jan Jenisch, der ab Oktober den Konzern leiten wird. Jenisch gilt als erfahrener Manager und hat einen guten Ruf.

Für Clariant ging es 2,5 Prozent nach unten. Am Montag hatte die Aktie mit der Meldung über den Zusammenschluss mit dem US-Konzern Huntsman 3,4 Prozent zugelegt. Am Dienstag wurde mitgeteilt, dass der Fusion Stellen zum Opfer fallen werden und dass in größerem Umfang Akquisitionen erfolgen sollen.

