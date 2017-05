Linz Textil wird keine Anzeige wegen eines von Minderheitsaktionären heftig kritisierten Villenkaufs einbringen. Aktionäre mit fünf bis zehn Prozent der Anteile am Unternehmen hatten so eine Klage in einem "Minderheitsverlangen" gefordert.Die Organe der Gesellschaft und ihre rechtlichen Berater seien aber zu dem Schluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...