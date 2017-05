Mitbegründer von West 8 erklärt Konzept und Kontext von 45.000 Quadratfuß (ca. 40.000 qm) Outdoor-Einrichtungen in neuem Luxushochhaus, das derzeit an der Lower East Side entsteht



New York (ots/PRNewswire) - Die Extell Development Company hat heute einen Film veröffentlicht, in dem Adriaan Geuze, Mitbegründer und leitender Architekt von West 8 Urban Design and Landscape Architecture, die größten privaten Außengärten in New York beschreibt, welche sich am Standort One Manhattan Square befinden. Dieses moderne, verglaste Wohnhochhaus wird über mehr als einen Morgen Außengärten verfügen, die von West 8 gestaltet wurden. West 8 hat sich von den Plätzen, Parks und urbanen Rückzugsorten der Welt inspirieren lassen und eine Palette sinnvoller Park-Rückzugsorte gestaltet, in denen die Bewohner sich entspannen, arbeiten, spielen und zusammenkommen können. Diese vertikale Kleinstadt rühmt sich mehr gartenarchitektonisch gestalteter Bereiche als jedes andere Bauprojekt in New York.



West 8 hat seinen Sitz in den Niederlanden und wurde vom Magazin Fast Company als innovativstes Architekturbüro des Jahres 2017 ausgezeichnet. Es ist weltweit für die Jubilee Gardens bekannt, die vor den Olympischen Spielen in London 2012 fertiggestellt wurden, den Garden of 10.000 Bridges im chinesischen Xian und die SoundScape Gardens in Miami. Zudem hat das Büro die "Hills" des Governors Island in New York gestaltet, welche bei ihrer Vorstellung im letzten Jahr höchst positive Kritiken erhielten und seit dem 1. Mai für die Öffentlichkeit zugänglich sind.



Der Film zeigt Adriaan Geuze bei einem Besuch von Governors Island. Dort zieht er Vergleiche dieses bahnbrechenden Projektes mit One Manhattan Square. Die Basis des Hochhauses ist von Ziergärten umgeben, denen man sich durch Sumachwindungen nähert. So stehen den Bewohnern zahllose Wege offen, private Birkengärten, gemeinschaftliche Höfe und Entspannungsorte zu erkunden.



Die Gärten von One Manhattan Square verfügen über Areale für Aktivitäten und Ruhe, darunter Outdoor-Bereiche für das Grillen und Essen, Tischtennis, ein Golfgrün, einen Spielplatz, romantische Feuerstellen, ein Baumhaus für Erwachsene, einen Teepavillon, und ein Observatorium für Liebhaber des Sternenhimmels.



Das Gebäude verfügt insgesamt über mehr als 100.000 Quadratfuß (ca. 9.000 qm) Innen- und Außeneinrichtungen. Innen findet sich ein Spa um einen abgesenkten Ruhegarten von West 8, mit privaten Behandlungsräumen und Hamam. Hinzu kommen u. a. ein mehrstufiges Fitnesscenter, Theater- und Performanceräumlichkeiten, ein Basketballplatz voller Größe und zwei Bowlingbahnen.



Immobilien in One Manhattan Square können ab 1,17 Millionen USD erworben werden. Die Nebenkosten sind niedrig und man kann mit einer Steuervergünstigung von 20 Jahren rechnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.OneManhattanSquare.com oder rufen Sie uns unter 212.252.1560 an, um einen Termin mit der Verkaufs- und Designgalerie zu vereinbaren, die sich in 220 South Street befindet.



Den Film können Sie hier ansehen: http://onemanhattansquare.com/gardens/film



Video: http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/multivu_archive/ PRNA/ENR/EXTELL-GARDENS-FILM.mp4



OTS: Extell Development Company newsroom: http://www.presseportal.de/nr/103623 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_103623.rss2



Pressekontakt: Victoria Shannon 212-604-0318 victoria@m18pr.com



Anna LaPorte anna@m18pr.com 212-604-0318