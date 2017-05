Dien zweitägige Sicherheitskonferenz in Wien steht unter dem Eindruck des Blutbads von Manchester. Der OSZE-Vorsitzender Sebastian Kurz verlangt verstärkte Prävention im Kampf gegen den IS.

Viele der Diplomaten in Wien standen noch unter Schock. Der Eindruck des Anschlags in Manchester wirkte bei den rund 400 Teilnehmern der internationalen Konferenz in der Wiener Hofburg am Dienstagmorgen noch nach. Mit einer Schweigeminute gedachten die Diplomaten in Wien den 22 Todesopfern und der fast 60 Verletzten in der mittelenglischen Stadt. "Dieser schreckliche Terroranschlag zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir entschlossen den Kampf gegen Terrorismus und Radikalisierung führen", sagte der österreichische Außenminister Sebastian Kurz, gleichzeitig der amtierende OSZE-Vorsitzende.

Als Kurz seine Eröffnungsrede für die Anti-Terrorismuskonferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit vorbereitete, hatte er nicht ahnen können, wie dramatisch brisant das Thema werden würde. Den Anti-Terror-Kampf erklärte er zu einer besonderen Priorität während des österreichischen OSZE-Vorsitzes. Kurz appellierte an die 57 Mitgliedsländer der OSZE, noch stärker den Wurzeln des Terrors entgegenzuwirken. "Wir müssen alles tun, um Terrorismus zu bekämpfen - mit allen Mitteln, die wir haben", postulierte der 30-Jährige. "Die Art und Weise, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...