Erfurt (ots) - Der Anschlag in Manchester gestern Abend während des Konzerts von Ariana Grande traf ein vornehmlich junges Publikum und wirft Fragen bei Kindern und Jugendlichen auf.



Die Kindernachrichten-Sendung "logo! Die Welt und ich." (ZDF) ordnet um 19:50 Uhr bei KiKA die Ereignisse und gesicherten Hintergründe der Tat kindgerecht ein. Das Online-Angebot zdftivi.de begleitet die Nachrichtenlage parallel.



Im Anschluss daran stehen Clarissa Corrêa da Silva und Sabine Marx, Fachberaterin der Diakonie, im "KUMMERKASTEN"-Chat von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr in der KiKA-Community mein!KiKA bereit. Sie gehen auf Fragen ein und versuchen, die Gedanken und Gefühle, die Kinder bewegen, aufzufangen.



Auf erwachsene.kika.de gibt Sabine Marx außerdem in einem Video-Interview Hilfestellungen für Eltern. Ergänzend sind dort allgemeine Informationen zum Umgang mit Nachrichten, die Angst machen, zu finden.



