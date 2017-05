Die Kraft einer Kette entscheidet sich an ihrem schwächsten Glied. Die Kraft eines Börsenanstiegs am Schicksal ihrer schwächsten Sektoren. Die europäischen Börsen sind diese Tage in diese Phase, der Bestätigung des Anstiegs, eingetreten. Es ist immer wieder erstaunlich, welch Überlebenskraft in manchen Sektoren und Unternehmen steckt. Irgendwo wird ein Weg, eine Lösung, zwischen regulatorischen Stolperdrähten und unüberwindbar erscheinenden Fesselungen gesucht und gefunden. Selbst Branchen, denen man aufgrund des dominierenden regulatorischen Umfelds die schnelle und eigenständige Agitation schon immer vorweg abgesprochen hat, beweisen inzwischen erstaunliche Wandlungs- und Überlebensfähigkeiten. Banken, Versicherungen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...